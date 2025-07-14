Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беллегпром заявил, что примет заявки на индивидуальный пошив школьной формы

Беллегпром готов к индивидуальному пошиву школьной формы.

Источник: Комсомольская правда

Предприятия Беллегпрома готовы принимать заявки на индивидуальный пошив одежды для школьников, сообщает news.by.

Перед новым учебным годом белорусские предприятия страны произведут порядка миллиона таких изделий. А с учетом остатков прошлых лет в 2025-м в магазинах будет представлено на 20% больше предметов школьной одежды, чем в 2024 году.

Отмечается, что если подобрать нужный комплект, например, по росту или полноте, родители не смогут, концерн готов сшить все необходимое по индивидуальным параметрам ребенка.

Тем временем Минобразования объяснило, почему белорусские дети должны идти в школу с 6−7 лет.

Ранее Минобразования сказало, что делать с экзаменами детям, учащимся за границей.