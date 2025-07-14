Больница скорой помощи № 1 в Омске получит новое оборудование для реабилитации

Омская больница скорой медицинской помощи № 1 получит современное оборудование для реабилитации пациентов. В перечне закупок 37 позиций, среди них — специализированные кровати, физиотерапевтические аппараты, тренажеры, велоэргометр. 14 июля в облминздраве уточнили, что на обновление клиники направили 30,5 млн рублей в рамках федерального проекта.
Параллельно в отделении завершается капитальный ремонт, на который из регионального бюджета выделено 9,6 млн рублей. Работы включали замену инженерных сетей, монтаж противопожарной системы и вентиляции, а также перепланировку помещений. Дополнительные 5,2 млн рублей направлены на отделку кабинетов и создание доступной среды для маломобильных пациентов.
Фото: министерства здравоохранения Омской области.
По словам главного врача БСМП Евгения Осипова, реализация проекта позволит увеличить число реабилитирующихся после инсультов и инфарктов более, чем в два раза. Обновленное отделение откроет двери для пациентов в 2025 году.
Фото: министерства здравоохранения Омской области.
Ранее «КП Омск» сообщила, что в июне медпомощь потребовалась 19-ти несовершеннолетним водителям мототехники, устроившим ДТП.