Больница скорой помощи № 1 в Омске получит новое оборудование для реабилитации

Параллельно в отделении завершается капитальный ремонт, на который из регионального бюджета выделено 9,6 млн рублей. Работы включали замену инженерных сетей, монтаж противопожарной системы и вентиляции, а также перепланировку помещений. Дополнительные 5,2 млн рублей направлены на отделку кабинетов и создание доступной среды для маломобильных пациентов.