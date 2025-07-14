С 19 июля на Шолохова появится новая «выделенка»

Об этом сообщает пресс-служба областного минтранса. Новую «выделенку» организуют с 19 июля по проспекту Шолохова от Соборного до Октябрьской площади. Также в 2025 году планируют сделать выделенную полоса на проспекте 40-летия Победы, 314 в Александровке. Еще на Дачной — площади 2-ой Пятилетки — Шеболдаева — Буденновском прорабатывают вопрос о расширении дорожного полотна.