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С 19 июля на Шолохова появится новая «выделенка»

В Ростове появится новая выделенная полоса для общественного транспорта на проспекте Шолохова.

Об этом сообщает пресс-служба областного минтранса. Новую «выделенку» организуют с 19 июля по проспекту Шолохова от Соборного до Октябрьской площади. Также в 2025 году планируют сделать выделенную полоса на проспекте 40-летия Победы, 314 в Александровке. Еще на Дачной — площади 2-ой Пятилетки — Шеболдаева — Буденновском прорабатывают вопрос о расширении дорожного полотна.