Полет «Русских Витязей» заметили в Башкирии

Праздничная программа начнется в 17:00 и включит в себя не только авиашоу, но и концерт с участием группы AY YOLA и Александра Маршала. Ведущим вечера выступит известный телеведущий Алексей Егоров. Для гостей также будут работать площадки ремесленников с сувенирной продукцией и фудкорт. Вход на мероприятие свободный.