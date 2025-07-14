32 млрд рублей планируют потратить на ремонт дорог в Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области планируют обновить более чем 500 участков дорог регионального и местного значений. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.
— На указанные цели предусмотрено 32 млрд рублей. Работы позволят привести в нормативное состояние около 860 км автодорог и искусственных сооружений, — говорится в информации министерства.
К этому моменту, по данным властей, в порядок уже привели 207 дорожных объектов общей протяженностью 271 км. При этом 97 участков сдали досрочно.
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