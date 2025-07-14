Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

32 млрд рублей планируют потратить на ремонт дорог в Ростовской области

500 участков дорог отремонтируют в Ростовской области за 32 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в Ростовской области планируют обновить более чем 500 участков дорог регионального и местного значений. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

— На указанные цели предусмотрено 32 млрд рублей. Работы позволят привести в нормативное состояние около 860 км автодорог и искусственных сооружений, — говорится в информации министерства.

К этому моменту, по данным властей, в порядок уже привели 207 дорожных объектов общей протяженностью 271 км. При этом 97 участков сдали досрочно.

Подпишись на нас в Telegram.