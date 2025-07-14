Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством

КУРСК, 14 июл — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что недопустимо обжалование корпорацией развития принятых решений регионального правительства, назвав это вредительством.
«Недопустима совершенно ситуация с подачей корпораций развития судебных жалоб на принятые ранее решения, где обжалуются действия правительства Курской области», — сказал Хинштейн в ходе совещания регионального правительства.
По его словам, АО «Корпорация развития Курской области» подало апелляцию на судебное решение о признании незаконными и необоснованными ряда дополнительных соглашений, которые принимали прежние власти Курской области, связанных с исполнением контракта по строительству оборонительных сооружений.
«На сегодняшний день под стражей находится бывший руководитель корпорации и три его заместителя. Ощущение такое, то ничему жизнь не учит. Категорически запрещаю подавать какие-либо апелляционные или иные жалобы, не согласованные с правительством Курской области, конкретно с минимуществом, поскольку минимущество является уполномоченным органом… Это иначе как вредительством я назвать не могу», — уточнил Хинштейн.
Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также «зубами дракона», заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.