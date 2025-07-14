На голове выросли шишки с червями: как укус комара приводит к заражению паразитами

Жительница Москвы обратилась к врачам после того, как у нее выросли шишки с червями на голове и шее из-за укусов комаров. 69-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на болезненное уплотнение в плече, которое быстро увеличивалось. УЗИ показало, что своеобразный «шарик» — на самом деле киста с паразитами, которые попали в организм после комариного укуса. Врачи удалили образование, но на повторном обследовании у пациентки обнаружили еще одну кисту — ее тоже пришлось вырезать. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, могут ли комары быть переносчиками паразитов и как защититься от заражения.
По ее словам, комары в московском регионе могут заразить жителей дирофиляриозом. Это круглые черви-паразиты, которые живут в организме животных.
— Человек для дирофилярий не является основным хозяином — это случайное отклонение. Нематоды не размножаются в нашем организме, но если случайно попадают в него с укусом кровососущих насекомых, таких как комары, блохи, клещи и слепни, то могут жить в нем до семи лет, — рассказала она.
Раньше в Москве не было дирофиляриозных комаров. Этот паразит встречался только в южных регионах России, а сейчас из-за потепления появился и в столице, сообщила собеседница «ВМ».
Эксперт объяснила, что дирофилярии живут в организме собак и кошек, а также в их диких сородичах, например, в волках и рысях. Если комар кусает зараженное животное, он становится переносчиком дирофиляриоза и передает паразитов при последующем укусе человеку.
— Дирофилярии живут в организме зараженного животного и выпускают в кровь личинки при размножении. При укусе, например, собаки, комар всасывает в себя паразитическую личинку, она дозревает внутри комара и увеличивается в размерах и может достигать нескольких миллиметров. Когда комар кусает человека, паразит попадает в его организм, который не приспособлен для его размножения, поэтому червь в нем сидит, растет, но не до половой зрелости, — рассказала Позднякова.
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Врач отметила, что на месте попадания дирофилярии в организм человека после укуса комара появляются покраснение, зуд и отек, но он проходит на несколько месяцев.
— Человек даже не подозревает, что теперь в его организме живет паразит. Но через примерно полгода на месте укуса снова появляются припухлость и зуд, также дирофилярия может перемещаться под кожей. Червяк ходит по организму, и в более 50 процентов случаев он доходит до глаза. Паразита можно увидеть под оболочкой белка глаза или на веках. Был случай, когда человеку ошибочно поставили онкологический диагноз, удалили ему глаз, а внутри нашли паразита, — рассказала Позднякова.
Терапевт добавила, что в редких случаях дирофилярия может жить во внутренних органах, например, в сердце.
Как рассказала эксперт, дирофиляриоз лечат только хирургически — паразита вырезают из организма зараженного человека.
Специалист подчеркнула, что важно всевозможными способами защищаться от укусов комаров. Для этого необходимо ставить антимоскитные сетки на окна, использовать фумигаторы и репелленты даже в городе.
Недавно разработчики представили новое компактное устройство для борьбы с комарами, работающее по типу системы противовоздушной обороны. «ВМ» узнала у создателей гаджета о принципах его устройства.