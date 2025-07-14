Военный суд приговорил писателя Акунина к 14 годам лишения свободы

По его словам, люди, поддерживающие Украину в конфликте с Россией, не испытывают энтузиазма касательно перспектив Киева. «Мы все понимаем, что военной победы, скорее всего, не будет. Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. Вначале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и, хлюпая, уполз в свою нору. И сейчас мы сидим по норам, пыхтим, пишем, потому что от наших оппозиционеров не жду ничего совсем политически», — признал Акунин.