Омич попытался подделать акт оценки вертолета

Расследовано уголовное дело против жителя Омска, обвиняемого в подделке официального документа. По версии следствия, в июне 2025 года мужчина, действуя по договору с ООО «Красноярский межрегиональный центр авиационной сертификации», составил акт оценки вертолета без проверки состояния техники. Об этом 14 июля сообщил канал t.me/zstproc.
На основании документа с недостоверными сведениями о соответствии воздушного судна требованиям безопасности и экологическим нормам был выдан сертификат летной годности. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры уточнили, что дело уже направлено мировому судье участка 1 Центрального района Новосибирска. Разбирательства ведутся по части 1 статьи № 327 УК Российской Федерации.
Ранее «КП Омск» сообщила, что Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за аварийного состояния сельских дорог.