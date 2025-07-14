Омич попытался подделать акт оценки вертолета

Расследовано уголовное дело против жителя Омска, обвиняемого в подделке официального документа. По версии следствия, в июне 2025 года мужчина, действуя по договору с ООО «Красноярский межрегиональный центр авиационной сертификации», составил акт оценки вертолета без проверки состояния техники. Об этом 14 июля сообщил канал t.me/zstproc.