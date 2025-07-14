В четырёх районах Уфы отключат воду и электричество

В Уфе 15 июля в связи с технической необходимостью отключат коммунальные ресурсы. Как сообщает управление жилищного хозяйства столицы, в четырёх районах не будет электричества, а также холодной и горячей воды.
В Советском районе по адресам:
— Проспект Октября д. 22, д. 22/1, д. 24, д. 26, д. 26/1, д. 28 — с 09.00 до 18.00 часов отключение электрической энергии.
— ул. М. Губайдуллина д. 19/5 — с 10−00 до 18.00 часов отключение электрической энергии.
Калининский район по адресам:
— ул. Интернациональная д. 185, д. 189, д. 191, д. 193, д. 193/1, д. 193/2 — с 09.00 до 17.00 часов отключение электрической энергии.
Ленинский район по адресам:
— ул. М. Карима д. 48, ул. Ленина д. 43, д. 47 — с 10.00 до 17.00 часов отключение электрической энергии.
Орджоникидзевский район по адресам:
-ул. Вологодская д. 76, д. 76/1, д. 78, -ул. Кремлевская д. 67, ул. Б. Хмельницкого д. 133, д. 135, д. 143/1 с 11.00 часов 15 июля до 04.00 часов 16 июля отключение холодной и горячей воды.
-ул. Кремлёвская д. 61, д. 61/1, д. 61/3, д. 65, ул. Б. Хмельницкого д. 147 — с 11.00 часов 15 июля до 04.00 часов 16 июля отключение холодной воды.