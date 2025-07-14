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Жителей Самарской области просят оценить ремонт дорог

В Самарской области оценят ремонт дорог по нацпроекту.

Источник: Дороги Самарской области

Ремонт дорог планируют оценить в Самарской области. Для этого запустили опрос в группе «Дороги Самарской области» ВКонтакте, где публикуется информация о ремонтах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

— Просим вас принять участие в опросе и поделиться мнением о масштабах ремонта дорог этого года, — говорится в сообщении с опросом.

Участники опроса могут проголосовать за один из пяти вариантов: «Масштаб виден на городских и региональных дорогах», «Особенно заметны работы на региональных дорогах», «Особенно заметны работы на городских дорогах», «Работы ведутся, но не устраивает выбор объектов», «Не заметил ремонта дорог». Также можно оставить свой вариант в комментариях.

Ранее анонсировали, что в 2025 году в регионе отремонтируют 50 километров опорных дорог. А в Самаре обещали отремонтировать 34 дороги и 75 внутриквартальных проездов.