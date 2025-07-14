Жителей Самарской области просят оценить ремонт дорог

Участники опроса могут проголосовать за один из пяти вариантов: «Масштаб виден на городских и региональных дорогах», «Особенно заметны работы на региональных дорогах», «Особенно заметны работы на городских дорогах», «Работы ведутся, но не устраивает выбор объектов», «Не заметил ремонта дорог». Также можно оставить свой вариант в комментариях.