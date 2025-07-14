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Генпрокуратура проверит учреждения, работающие с несовершеннолетними

Каткова: прокуроры проверят работающие с несовершеннолетними учреждения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Прокуроры в 2025 году проведут масштабные проверки в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщила представитель Генеральной прокуратуры РФ Ольга Каткова.

«В текущем году масштабные проверки будут проведены во всех субъектах системы профилактики. Будем оценивать работу каждого учреждения в отдельности. Особое внимание будет уделяться вопросам вовлечения детей в совершение правонарушений и преступлений с использованием сети интернет. Итоги этой большой работы запланированы к обсуждению на межведомственном совещании в конце этого года в Генеральной прокуратуре с приглашением всех заинтересованных федеральных ведомств», — сказала Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства на тему: «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних: роль государственных органов и общественных объединений».