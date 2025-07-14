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Проезд в Воронеже подорожает с 21 июля до 40 рублей

При безналичном расчете надо будет заплатить 37 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С 21 июля в Воронеже планируется увеличение цен на проезд в общественном транспорте. С этого момента стоимость одной поездки составит 37 рублей при безналичной оплате и 40 рублей при расчете наличными. Информацию о проекте приказа министерства тарифного регулирования можно найти на официальном сайте регионального правительства. Он появился 14 июля.

Напомним, весной стало известно, что в мэрии Воронежа предложили повысить цену проезда в общественном транспорте до 40 рублей. Соответствующую заявку направили в региональное министерство тарифного регулирования.

Напомним, в 2024 году цены на проезд в общественном транспорте в Воронеже были увеличены с 20 июля: сейчас за одну поездку нужно заплатить 31 рубль при безналичном расчете и 33 рубля при оплате наличными.