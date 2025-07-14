Проезд в Воронеже подорожает с 21 июля до 40 рублей

С 21 июля в Воронеже планируется увеличение цен на проезд в общественном транспорте. С этого момента стоимость одной поездки составит 37 рублей при безналичной оплате и 40 рублей при расчете наличными. Информацию о проекте приказа министерства тарифного регулирования можно найти на официальном сайте регионального правительства. Он появился 14 июля.