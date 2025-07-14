Как самарцы формируют летний гардероб: исследование Авито

Аналитики «Авито» изучили предпочтения жителей Самары в обновлении летнего гардероба. Выяснилось, что 73% респондентов обновляют свой гардероб к новому сезону, причём каждый пятый (21%) покупает всё с нуля. Особенно активны молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: 34% из них ежегодно создают новый летний гардероб. В среднем жители Самары тратят на эти покупки около 14 000 рублей.
Самарцы по-разному подходят к планированию бюджета на летнюю одежду. Например, 13% укладываются в 5 000 рублей, 35% — в 10 000. Четверть горожан тратит от 10 до 15 тысяч, 19% — до 30 000 рублей, а 8% — больше этой суммы.
Когда дело доходит до старой одежды, самарцы чаще всего отдают её родным и друзьям (47%) или выбрасывают (44%). Некоторые предпочитают хранить вещи (23%), продавать их через интернет (20%) или отдавать на благотворительность (13%).
При обновлении гардероба мужчины чаще всего выбирают майки, футболки, летнюю обувь, шорты, спортивную одежду и аксессуары. Женщины предпочитают лёгкую обувь, топы, шорты, юбки, платья и блузы. Мотивы для покупки различаются: мужчины чаще обновляют гардероб из-за изношенности вещей (66%), тогда как женщины стремятся освежить образ и попробовать новые стили (61%). Молодёжь до 24 лет часто вдохновляется блогерами и модными тенденциями.