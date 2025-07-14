Как самарцы формируют летний гардероб: исследование Авито

Аналитики «Авито» изучили предпочтения жителей Самары в обновлении летнего гардероба. Выяснилось, что 73% респондентов обновляют свой гардероб к новому сезону, причём каждый пятый (21%) покупает всё с нуля. Особенно активны молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет: 34% из них ежегодно создают новый летний гардероб. В среднем жители Самары тратят на эти покупки около 14 000 рублей.