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В Ростове провели обыски в рамках дела о некачественных камерах для города

Журналисты сообщили об обысках в Ростове после закупки камер наблюдения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону провели обыски у поставщиков техники для системы «Безопасный город» и чиновников, которые принимали аппаратуру на баланс. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал 1rnd.ru.

По информации издания, сейчас «по делу проходят четыре человека, у всех — руководящий статус».

Предварительно, ситуация связана с поставками камер наблюдения. Некачественную работу техники якобы отметили еще во время тестовой эксплуатации, но за нее все равно заплатили. Ранее, по данным 1rnd.ru, было возбуждено дело о халатности.

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