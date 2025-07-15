Первая женщина — глава района в Татарстане Татьяна Воропаева ушла из жизни

«Из жизни ушла яркая, сильная личность, талантливый руководитель, большой профессионал и труженик. Это тяжелая потеря для всего Татарстана, ведь созидательные усилия Татьяны Васильевны всегда были направлены на благо нашей республики», — сообщили в оперштабе Татарстана.
Татьяна Воропаева родилась в 1954 году в Жигулевске Куйбышевской области. В 1976 году получила диплом Елабужского государственного педагогического института. Начала трудовой путь с работы воспитателем в детском саду. До начала двухтысячных годов занимала должность руководителя профессионального лицея № 98.
В 2002-м возглавила аппарат администрации Заинского района. Через четыре года Воропаева стала руководителем исполкома района, а в 2009-м — главой района. Она стала первой женщиной в Татарстане, занявшей пост руководителя района.
В 2014-м Воропаева была избрана депутатом Госсовета РТ, где проработала пять лет. После этого она заняла кресло председателя совета татарстанской региональной общественной благотворительной организации «Яз».
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ушел из жизни депутат Госдумы от Башкортостана и бывший мэр Уфы Павел Качкаев. Он был членом нижней палаты Федерального собрания с 2011 года.