Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая женщина — глава района в Татарстане Татьяна Воропаева ушла из жизни

ЗАИНСКИЙ РАЙОН, 14 июля, ФедералПресс. На 72-м году жизни скончалась первая женщина — глава района в Татарстане Татьяна Воропаева. Глава республики Рустам Минниханов выразил соболезнования супругу политика, Николаю Воропаеву.

«Из жизни ушла яркая, сильная личность, талантливый руководитель, большой профессионал и труженик. Это тяжелая потеря для всего Татарстана, ведь созидательные усилия Татьяны Васильевны всегда были направлены на благо нашей республики», — сообщили в оперштабе Татарстана.

Татьяна Воропаева родилась в 1954 году в Жигулевске Куйбышевской области. В 1976 году получила диплом Елабужского государственного педагогического института. Начала трудовой путь с работы воспитателем в детском саду. До начала двухтысячных годов занимала должность руководителя профессионального лицея № 98.

В 2002-м возглавила аппарат администрации Заинского района. Через четыре года Воропаева стала руководителем исполкома района, а в 2009-м — главой района. Она стала первой женщиной в Татарстане, занявшей пост руководителя района.

В 2014-м Воропаева была избрана депутатом Госсовета РТ, где проработала пять лет. После этого она заняла кресло председателя совета татарстанской региональной общественной благотворительной организации «Яз».

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что ушел из жизни депутат Госдумы от Башкортостана и бывший мэр Уфы Павел Качкаев. Он был членом нижней палаты Федерального собрания с 2011 года.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше