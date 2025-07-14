В Иркутске увековечили память выдающегося врача Лидии Пчелы

14 июля в Иркутске на фасаде детской поликлиники Иркутской городской клинической больницы № 9 торжественно открыли мемориальную доску в память о выдающемся враче Лидии Петровне Пчеле. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
— Лидия Петровна пользовалась безукоризненным авторитетом и заслуженным уважением среди коллег, пациентов и жителей региона, — отметил министр здравоохранения Андрей Модестов. — Ее профессионализм, организаторские способности и человечность сделали ее знаковой фигурой в системе здравоохранения Иркутской области.
Лидия Петровна руководила ИГКБ № 9 с 2002 года и за время своей работы превратила медучреждение в одно из самых передовых в регионе. При ней больница внедрила современные технологии в здравоохранении и значительно улучшила качество медицинской помощи для жителей. Особое достижение — открытие в 2021 году нового корпуса детской поликлиники.
Лидия Петровна ушла из жизни 14 июля 2024 года.
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