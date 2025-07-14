В Иркутске увековечили память выдающегося врача Лидии Пчелы

Лидия Петровна руководила ИГКБ № 9 с 2002 года и за время своей работы превратила медучреждение в одно из самых передовых в регионе. При ней больница внедрила современные технологии в здравоохранении и значительно улучшила качество медицинской помощи для жителей. Особое достижение — открытие в 2021 году нового корпуса детской поликлиники.