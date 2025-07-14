В Самарской области обновляют дороги: жители могут оценить результаты

Всего в 2025 году отремонтируют более 230 километров дорог — от Самары до Тольятти. Это позволит довести долю дорог в нормативном состоянии до 50,25% на региональном уровне и до 85,03% в городских агломерациях. Все обновлённые участки оборудуют современными средствами обеспечения безопасности движения.