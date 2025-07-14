В Самарской области обновляют дороги: жители могут оценить результаты

В Самарской области продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению Президента России. Работы стартовали в апреле и на большинстве участков завершатся к 1 октября.
Всего в 2025 году отремонтируют более 230 километров дорог — от Самары до Тольятти. Это позволит довести долю дорог в нормативном состоянии до 50,25% на региональном уровне и до 85,03% в городских агломерациях. Все обновлённые участки оборудуют современными средствами обеспечения безопасности движения.
Жители региона могут оценить масштаб ремонта — в официальной группе «Дороги Самарской области» ВКонтакте проходит голосование (16+). Ответить на вопрос «Заметен ли масштаб ремонта дорог в Самарской области?» можно до 1 сентября.
Ранее мы писали, что Приволжская транспортная прокуратура передала в суд Самарской области уголовное дело о нарушении правил безопасности на железной дороге. В результате этого происшествия погиб пассажир с ограниченными возможностями.
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