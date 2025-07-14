В Минске к 1 сентября откроются еще пять детских садов

Два появятся в Первомайском районе и по одному в Партизанском, Советском и Московском районах. «Сегодня с местами в детских садах нет такой острой проблемы, как 3−5 лет назад, она остается только в микрорайонах с активной жилой застройкой — Минск-Мир, Лебяжий, Грушевка. Вопрос шаговой доступности в микрорайонах Масюковщина и Каменная Горка практически решен. В новых микрорайонах сделан упор на строительство новых учреждений. У нас все обеспечены дошкольным образованием, местами в детском саду в шаговой доступности. Мы стараемся это сделать по ходу транспорта, близко к месту проживания», — отметила Виктория Жигалко.