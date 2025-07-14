В Минске к 1 сентября откроются еще пять детских садов

Два появятся в Первомайском районе и по одному в Партизанском, Советском и Московском районах. «Сегодня с местами в детских садах нет такой острой проблемы, как 3−5 лет назад, она остается только в микрорайонах с активной жилой застройкой — Минск-Мир, Лебяжий, Грушевка. Вопрос шаговой доступности в микрорайонах Масюковщина и Каменная Горка практически решен. В новых микрорайонах сделан упор на строительство новых учреждений. У нас все обеспечены дошкольным образованием, местами в детском саду в шаговой доступности. Мы стараемся это сделать по ходу транспорта, близко к месту проживания», — отметила Виктория Жигалко.
Количество детей в Минске, охваченных дошкольным образованием, остается стабильным — в нынешнем году процент охвата равняется 101,9%, в прошлом учебном году он был 100,2%. Превышение 100% достигается за счет того, что столичные детские сады посещают дети из Минского района, например, из Сеницы, Боровлян, Боровой, Солнечного.
«Некоторым родителям очень удобно возить детей в сады, располагающиеся по ходу их движения на работу, поэтому ребята из Минского района посещают наши учреждения. Таких детей у нас почти 4 тыс.», — проинформировала главный специалист.
На сегодняшний день в Минске функционирует 471 учреждение дошкольного образования, из них 24 санаторных детских сада, 14 дошкольных центров развития ребенка и 13 специальных дошкольных учреждений для детей с особенностями психофизического развития. Всего в столице дошкольное образование получают почти 72 тыс. воспитанников, надомное обучение организовано для 24 детей.
«Помимо наличия разного рода учреждений, есть различия и в режиме их работы — 12 часов, 24 часа, пятидневное пребывание и кратковременное пребывание в адаптационных группах. Удобство пребывания детей в учреждениях дошкольного образования учитывает комфорт детей и родителей. Узнать о наличии свободных мест всегда можно на интернет-портале комитета по образованию Мингорисполкома, обновляется информация ежемесячно», — констатировала Виктория Жигалко.