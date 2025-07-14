Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов

«Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.