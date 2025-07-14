Последние новости к вечеру 14 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 июля 2025 года.
Песков оценил планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы
ВС РФ освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в ДНР. Они были освобождены в результате активных и решительных действий подразделений группировок войск «Восток» и «Центр», заявили в Минобороны.
Бориса Акунина* заочно осудили на 14 лет
Писателя признали виновным в призывах к терроризму и дискредитации армии РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стало общение с пранкерами Вованом и Лексусом и десятки публикаций, содержащих призывы к смене конституционного строя РФ.
СВР рассказала о планах НАТО на Молдавию
СВР заявила о планах НАТО превратить Молдавию в «передовой плацдарм» альянса против РФ. По данным российской разведки, Кишинев готовят к вовлечению в конфликт. Отмечается, что в Брюсселе решили ускорить трансформацию Молдавии на фоне ситуации на Украине.
Умер режиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. О смерти известного кинематографиста сообщил его сын Евгений Митта. Режиссер был госпитализирован в начале июля, ранее у него были проблемы со здоровьем, включая инсульт и пневмонию.
* признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов