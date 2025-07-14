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Последние новости к вечеру 14 июля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 14 июля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 14 июля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 14 июля 2025 года.

Песков оценил планы Трампа отправить Украине оружие за счет Европы

Источник: РИА "Новости"

Сначала в Вашингтоне говорили о дороговизне, а теперь поставки оплатят страны ЕС, отметил Песков. Фактом остается то, вооружения из США как поступали, так и продолжают поступать на Украину.

ВС РФ освободили Малиновку в Запорожской области и Маяк в ДНР

Источник: РИА "Новости"

Российские войска освободили населенные пункты Малиновка в Запорожской области и Маяк в ДНР. Они были освобождены в результате активных и решительных действий подразделений группировок войск «Восток» и «Центр», заявили в Минобороны.

Бориса Акунина* заочно осудили на 14 лет

Источник: РИА "Новости"

Писателя признали виновным в призывах к терроризму и дискредитации армии РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стало общение с пранкерами Вованом и Лексусом и десятки публикаций, содержащих призывы к смене конституционного строя РФ.

СВР рассказала о планах НАТО на Молдавию

Источник: AP 2024

СВР заявила о планах НАТО превратить Молдавию в «передовой плацдарм» альянса против РФ. По данным российской разведки, Кишинев готовят к вовлечению в конфликт. Отмечается, что в Брюсселе решили ускорить трансформацию Молдавии на фоне ситуации на Украине.

Умер режиссер Александр Митта

Источник: РИА "Новости"

Режиссер Александр Митта скончался на 93-м году жизни. О смерти известного кинематографиста сообщил его сын Евгений Митта. Режиссер был госпитализирован в начале июля, ранее у него были проблемы со здоровьем, включая инсульт и пневмонию.

* признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов