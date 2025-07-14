В 2025 году Самарский металлургический завод отметил свое 65-летие

В 2025 году Самарский металлургический завод (СМЗ) отметил свое 65-летие. Официальной датой основания считается 5 июля 1960 года, когда предприятие прошло приемку государственной комиссией. Об этом пишет oboz.info.
С тех пор, как СМЗ выпустил первую продукцию, он стал одним из лидеров отрасли. Сегодня завод входит в топ-300 крупнейших компаний России по выручке. Он производит широкий спектр продукции из алюминиевых сплавов, включая листопрокатные, прессовые и кузнечные изделия.
СМЗ производит продукцию для авиационной, космической, строительной и других отраслей, играя важную роль в экономике региона и страны. В 2025 году был открыт склад розничной торговли, что позволило продавать алюминиевые полуфабрикаты небольшими партиями.
За годы работы на заводе сформировались трудовые династии, передающие профессиональные навыки из поколения в поколение. Именно человеческий капитал лежит в основе устойчивого развития СМЗ.
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