В 2025 году Самарский металлургический завод отметил свое 65-летие

С тех пор, как СМЗ выпустил первую продукцию, он стал одним из лидеров отрасли. Сегодня завод входит в топ-300 крупнейших компаний России по выручке. Он производит широкий спектр продукции из алюминиевых сплавов, включая листопрокатные, прессовые и кузнечные изделия.