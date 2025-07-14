Какая погода будет в Казахстане 15 июля

В Абайской области по прогнозам синоптиков погода будет без осадков. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 12−17 тепла, днем 27−32 тепла, на юге области сильная жара 35 тепла.
В Акмолинской области синоптики обещают на севере, востоке и в центре дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, днем 21−26, на западе области 29 тепла.
В Актюбинской области погода будет без осадков. Ветер северо-западный 9−14, на юге области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 21 тепла, днем сильная жара 30−35 градусов.
В Алматинской области днем на юге ожидается небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь. На юге, в горных районах области временами гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 31−36, на севере, западе области 39 градусов, в горных районах области 21−26 тепла.
В Атырауской области синоптики обещают ночью на севере дождь, гроза, днем на севере, западе области дождь, на юге области небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9−14, днем на севере, западе области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов.
В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке и юге пройдет дождь, гроза. Ветер северо-западный 9−14, ночью на востоке, юге области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 20, днем 27−32, на востоке области 22 тепла.
В Жамбылской области в горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 14 тепла, днем сильная жара 33−38 градусов, в горных районах области 30 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на востоке области 23, в горных районах области 12 тепла, днем сильная жара 32−37, в горных районах области 27 тепла.
В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге будет дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 23 тепла, днем сильная жара 30−35, на западе, юге области 38 градусов.
В Карагандинской области днем на западе и севере ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 22, днем 23−28, днем на юге области 33 тепла.
В Костанайской области утром и днем на западе, севере и востоке пройдет дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер западный, юго-западный 7−12, днем на востоке области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на юге области 17, днем 24−29, на юге области 32 тепла.
В Кызылординской области осадков не ожидается. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14, на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, днем 34−39 тепла.
В Мангистауской области будет без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 23−28, на востоке области 20 тепла, днем сильная жара 37−42 градуса, на западе области 34 тепла.
В Павлодарской области на западе, севере и востоке будет дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный 9−14, на севере, востоке области днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 22−27 тепла.
В Северо-Казахстанской области ночью на севере и востоке будет дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке области дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный, западный 9−14, днем на западе, севере, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 21−26 тепла.
В Туркестанской области будет без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем на горных перевалах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, в горных районах области 17, днем 33−38, в горных районах области 30 тепла.
В Улытауской области днем на севере ожидается небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный, северный 9−14, днем на западе, в центре области порывы 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 16−21, на севере области 12, днем 29−34, на севере области 25 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью 3−8, днем 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 23−25 тепла.
Алматы: переменная облачность, в конце дня небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3−8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 32−34 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.