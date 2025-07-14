Какая погода будет в Казахстане 15 июля

В Алматинской области днем на юге ожидается небольшой дождь, в горных районах области кратковременный дождь. На юге, в горных районах области временами гроза. Ветер юго-восточный 9−14, днем на юге, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 31−36, на севере, западе области 39 градусов, в горных районах области 21−26 тепла.