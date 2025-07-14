Завершены поиски 14-летней девушки, пропавшей ночью из дома в Улан-Удэ

В Бурятии пропал подросток. 14-летняя девушка предположительно ушла из дома в частном секторе Улан-Удэ в ночь на 14 июля 2025 года. На утро школьница так и не вернулась, из-за чего взрослые обратились в полицию. При этом ранее девушка никогда из дома не уходила.
Сотрудники отдела полиции № 2 Управления МВД России по Улан-Удэ направили ориентировки с фотографиями пропавшей различным подразделениям полиции, а также распространили их в соцсетях и СМИ.
К счастью, вечером 14 июля стало известно, что поиски завершились. Подростка вернули в семью.
— Девушка найдена благодаря сообщению бдительных горожан, которые увидели ориентировку и опознали подростка, — говорят в республиканском МВД.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают с подростком и ее родными. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.