Выявлен штамм микробов микрофлоры, усиливающий действие иммунотерапии рака

В ходе наблюдений за действием этой терапии ученые периодически собирали пробы микрофлоры кишечника у больных и отслеживали то, как уровень видового разнообразия и численность микробов влияли на результат лечения, а также на поведение иммунных клеток в организме пациентов, по-разному реагировавших на лечение. Эти наблюдения указали на то, что успешность терапии сильно зависела от того, как много ранее неизвестных микробов из рода Hominenteromicrobium присутствовало в организме пациентов.