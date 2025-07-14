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Редкие имена дали новорожденным малышам в Ростовской области в июле

Мальчики и девочки с необычными именами родились в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области несколько новорожденных получили редкие имена, их перечислили в реестре ЗАГС. Обновленный список представлен по состоянию на 14 июля 2025 года.

Некоторых девочек назвали Нира, Салатын, Сафелия, Самийя и Хадия, мальчиков — Матевос, Хабиббек, Мохьаммад, Рустам-Али, Умит.

Самыми распространенными именами в Ростовской области оказались: София (323 новорожденных девочки), Мария (290), Ева (283), Варвара (262), Анна (238); Михаил (359 новорожденных мальчиков), Александр (336), Артем (301), Иван (272), Матвей (270).

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