Председатель Следкома РФ поручил доложить о ситуации с разрушающимся мостом в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ненадлежащего состояния автомобильного моста через реку Ашинку в башкирском селе Казаяк.
Поводом для процессуальной проверки стали многочисленные жалобы местных жителей. По словам граждан, конструкции сооружения деформированы, ограждения частично обрушились, а дорожное полотно сужено и осыпается. Особую опасность представляет подтопление моста при повышении уровня воды в реке, что уже неоднократно приводило к опрокидыванию автомобилей.
Жители села жалуются, что есть трудности с проездом транспорта, также невозможно комфортно добраться до социально значимых объектов в соседних населенных пунктах. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата.
Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о результатах проверки. Исполнение поручения взято на особый контроль центрального аппарата ведомства.
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