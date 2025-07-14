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Председатель Следкома РФ поручил доложить о ситуации с разрушающимся мостом в Башкирии

Бастрыкин потребовал доклад о разрушающемся мосте в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту ненадлежащего состояния автомобильного моста через реку Ашинку в башкирском селе Казаяк.

Поводом для процессуальной проверки стали многочисленные жалобы местных жителей. По словам граждан, конструкции сооружения деформированы, ограждения частично обрушились, а дорожное полотно сужено и осыпается. Особую опасность представляет подтопление моста при повышении уровня воды в реке, что уже неоднократно приводило к опрокидыванию автомобилей.

Жители села жалуются, что есть трудности с проездом транспорта, также невозможно комфортно добраться до социально значимых объектов в соседних населенных пунктах. Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата.

Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о результатах проверки. Исполнение поручения взято на особый контроль центрального аппарата ведомства.

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