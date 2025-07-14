В Перми изменит маршрут автобус № 67

На пермские маршруты с 15 июля выйдут новые автобусы, рассказали в городском дептрансе.
На маршруты № 67 и № 4 выйдут 12-метровые автобусы большого класса вместо двухдверных Lotos 105. В ведомстве обращают внимание пермяков, что маршрут автобуса № 67 претерпит изменения — автобус будет ходить по Пушкина, а конечной остановкой станет «Улица Куфонина».
На маршруте № 1 уже завтра приступят к работе новые «гармошки» — ЛиАЗ-6213 особо большого класса. Автобусы произведены специально для Перми. 18-метровый автобус вмещает более 150 пассажиров, то есть почти на 50% больше, чем обычный. В салоне есть кондиционер и система адресного открытия дверей, USB-зарядки, информационные табло и медиапанели, а количество валидаторов увеличено до 11.