В Перми изменит маршрут автобус № 67

На маршруте № 1 уже завтра приступят к работе новые «гармошки» — ЛиАЗ-6213 особо большого класса. Автобусы произведены специально для Перми. 18-метровый автобус вмещает более 150 пассажиров, то есть почти на 50% больше, чем обычный. В салоне есть кондиционер и система адресного открытия дверей, USB-зарядки, информационные табло и медиапанели, а количество валидаторов увеличено до 11.