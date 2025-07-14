В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
«Сегодня мы отправляем 11 тонн груза — это шампуни, гели, предметы первой необходимости, предметы гигиены для в основном женщин, да и не только женщин, Белгородской области», — сказала Москалькова журналистам.
Помимо Белгородской области, в общей сложности 31 тонна гуманитарной помощи отправится в приграничные и новые регионы. В частности, гуманитарные колонны прибудут в Курскую, Запорожскую области и в ДНР, отметила омбудсмен.
В свою очередь уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева напомнила, что в регионе развернуты более 30 пунктов временного размещения.
«Под эгидой уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Николаевны Москальковой это уже 15-й груз помощи нашему приграничью», — отметила Киреева.