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В Белгородскую область отправили фуру с гумпомощью, заявила Москалькова

Москалькова: фура с 11 тоннами гумпомощи отправилась в Белгородскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Фура с 11 тоннами гуманитарной помощи с предметами первой необходимости отправилась в Белгородскую область, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Сегодня мы отправляем 11 тонн груза — это шампуни, гели, предметы первой необходимости, предметы гигиены для в основном женщин, да и не только женщин, Белгородской области», — сказала Москалькова журналистам.

Помимо Белгородской области, в общей сложности 31 тонна гуманитарной помощи отправится в приграничные и новые регионы. В частности, гуманитарные колонны прибудут в Курскую, Запорожскую области и в ДНР, отметила омбудсмен.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Белгородской области Жанна Киреева напомнила, что в регионе развернуты более 30 пунктов временного размещения.

«Под эгидой уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Николаевны Москальковой это уже 15-й груз помощи нашему приграничью», — отметила Киреева.

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