Чтобы лицо не блестело как блин: какой макияж наносить в жару

В Москве господствует сильная жара, и в условиях высоких температур воздуха важно соблюдать ряд правил в макияже, чтобы он не растекался, а лицо не превратилось в блестящий «блин». Как краситься летом, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста, имиджмейкера, имидж-стратега Юлии Макушевой.