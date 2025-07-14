С 1 августа стартуют мероприятия к 180-летию Абая

К 180-летию великого Абая Кунанбаева утвержден Комплексный план, включающий более 100 масштабных мероприятий на международном, республиканском и региональном уровнях. В этой связи, на площадке Региональной службы коммуникаций программу десятидневных мероприятий представили руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай Жанжигит Омархан, аким Абайского района Мейиржан Смагулов и исполняющий обязанности акима города Семей Бекжан Бапышев.
«Обширная программа начнется 1 августа с открытия энциклопедического портала “ABAY ACADEMIYASY”. Эта уникальная платформа направлена на цифровизацию, систематизацию и обеспечение научного доступа к наследию поэта. В этот же день на берегу Алаколя состоится концерт народного артиста Казахстана Секена Турысбека и оркестра “Ақ жауын”. На Арбате в Семее откроется выставка иллюстратора Аңсаған Мустафа и пройдет областной фестиваль народных ремесел “Асыл мұра” Жанжигит Омархан.
Также с 2 по 6 августа гастрольный концерт народной артистки Казахстана Майры Ильясовой, посвященный Абаю, начнется в Семее и продолжится в Урджарском, Аягозском, Жарминском районах и районе Жаңасемей.
3 августа в театре Абая состоится духовный вечер «Абай әлемі», 4 августа — заключительный концерт Секена Турсбекова и оркестра «Ақ жауын», 5 августа — постановка монооперы «Ой толғау — Хәкім Абай», 6 августа — концерт «Абай елі — өнер кеніші» на площади Абая и поэтический конкурс молодых акынов «Өлең сөздің патшасы» в университете им. А. Букейханова.
«С 7 по 9 августа состоятся мероприятия, направленные на популяризацию наследия Абая в научной, литературной и культурной сферах. 7 августа в рамках творческого вечера лауреата международной премии “Алаш” Аскара Алтая состоится презентация энциклопедии “Абай жолы” и книги Багашара Турсынбая. 8 августа в Семее пройдет республиканский айтыс акынов “Адамзаттың Абайы”, в Абайском районе — открытие национального конкурса “Жеті қазына”. 9 августа — международная научная конференция в Шакаримском университете, выставка в музее “Жидебай-Бөрілі”, презентация книжных серий в библиотеке Абая и международный фестиваль поэтов с участием 15 стран. Вечером на центральной площади состоится концерт “Абайға тарту” спикер.
10 августа — День Абая. Основные празднования пройдут в этот день. Утром в Жидебае состоится чтение Корана и обряд жертвоприношения. Затем во всех регионах страны пройдет церемония возложения цветов к памятникам Абая.