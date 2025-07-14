С 1 августа стартуют мероприятия к 180-летию Абая

«Обширная программа начнется 1 августа с открытия энциклопедического портала “ABAY ACADEMIYASY”. Эта уникальная платформа направлена на цифровизацию, систематизацию и обеспечение научного доступа к наследию поэта. В этот же день на берегу Алаколя состоится концерт народного артиста Казахстана Секена Турысбека и оркестра “Ақ жауын”. На Арбате в Семее откроется выставка иллюстратора Аңсаған Мустафа и пройдет областной фестиваль народных ремесел “Асыл мұра” Жанжигит Омархан.