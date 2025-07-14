Цветочная символика женских имен: узнайте, с каким цветком ассоциируется ваше имя

С древних времен люди верили в мистическую связь между именами и растениями. Эта традиция берёт начало в античных культурах, где каждому имени покровительствовало определённое дерево или цветок. Сегодня, в эпоху возрождения интереса к символике, мы вновь открываем для себя удивительные соответствия между именами и цветами.