Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На восьми перекрестках в Уфе заменят светофоры

В Уфе появятся новые светофоры на восьми перекрестках.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе началась модернизация светофорных объектов на восьми перекрестках. Как сообщает пресс-служба предприятия «Уфагорсвет», работы уже ведутся на улицах Ахметова и Ирендык в Затоне, где специалисты заменили шесть транспортных и четыре пешеходных светофора, а также в микрорайоне «Затон-Восточный».

В числе адресов, где вскоре появятся современные светофорные системы: улицы Николая Дмитриева (микрорайон «Молодежный»), Советская (село Нагаево), Зои Космодемьянской (у школы № 34), Правды (Дема), 50 лет СССР (Октябрьский район) и Дмитрия Донского (у школы № 71 в Черниковке).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.