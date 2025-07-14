На восьми перекрестках в Уфе заменят светофоры

В Уфе началась модернизация светофорных объектов на восьми перекрестках. Как сообщает пресс-служба предприятия «Уфагорсвет», работы уже ведутся на улицах Ахметова и Ирендык в Затоне, где специалисты заменили шесть транспортных и четыре пешеходных светофора, а также в микрорайоне «Затон-Восточный».