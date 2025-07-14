Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 15 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Кудрявцева, 12; пр. Победы, 154, 175 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Кожзаводская, нежилые помещения — с 13:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Солнечная, 4-А, 6, 6-А, 8, 10, 12-А; Цинковая, 21, 23, 23-А, 24, 24-А, 26-А; Островского, 23, 28 — с 09:30 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский пр., 42 (подъезды 5−8), 44 (подъезды 1−4) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— хутор Миасский ч/с: Первомайская, 20-А — с 08:00 до 17:00;
— Чайковского, 1, 1-А, 5; Неглинная, 21; Куйбышева, 7; хутор Миасский, ч/с: пер. Индивидуальный, 1−31, 32-А; Индивидуальная, 27−68 — с 08:00 до 18:00;
— Свердловский пр., 8, 10, 12, 14; Цинковая, 1; Комсомольский пр., 11, 13; Каслинская, 22, 26, 30, 32 — с 09:00 до 17:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Гагарина, 25; Дзержинского, 130 — с 09:00 до 17:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Ш. Металлургов, 55-А; Румянцева, 15-А; Липецкая, 12 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Курчатова, 8-Б — с 09:00 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— Станционная, 20 (подъезды 1, 2), 22 (подъезды 3−6); 8 Марта, 16 (подъезды 1, 2); Кузнецова, 37 (подъезд 2) — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
п. Смолино, ч/с: Первомайская, 14−28 (чет.); п. Некрасова, ч/с: пер. Виноградный, 7, 13−18; Марата, 22, 23; Алданская, 1−15а, 18, 20; Адлерская, 13; Салтыкова, 66−76; пер. Шиферный, 2−8; пер. Гоголя, 1−5; Сосновская, 60, 62−75; Гоголя, 61, 63, 65, 67; пер Алданский, 1−18 — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Героев Танкограда, 104, 106, 108; пер. Передовой, 5, 7 — с 08:00 до 18:00;
— Грибоедова, 40-А; Салютная, 48, 52; Артиллерийская, 99, 101, 103 — с 08:00 до 18:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Шершневские Каменные Карьеры; п. Шершни — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
Во вторник, 15 июля, будут отключены светофоры на перекрестках:
— Комсомольского проспекта и улицы Молдавская — с 9:00 до окончания работ;
— Комсомольского проспекта и улица Солнечная — с 13:30 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!