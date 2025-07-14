В Тульской области после удара молнии на пляже госпитализировали двух женщин

По информации Telegram-канала Baza, ЧП произошло на территории парк-отеля «Шахтер» на берегу Оки. Разряд тока стал фатальным для 13-летнего мальчика, 50-летней женщины и 55-летнего мужчины — они были в воде или стояли на мокром песке. Другие отдыхающие, обутые в пластиковые сланцы или находившиеся на расстоянии от места удара, остались живы.