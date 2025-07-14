Бывшего директора «Треста жилищного хозяйства» осудят в Уфе за огромную взятку

В Уфе завершилось расследование дела против бывшего директора ООО «Управляющая компания “Трест жилищного хозяйства”. Чиновник, как сообщают Следственный комитет и прокуратура Башкирии, обвиняется в коммерческом подкупе.
По данным следствия, в период с марта по июнь 2023 года мужчина вступил в преступный сговор с руководителем подразделения ресурсоснабжающей организации. За незаконное снижение размера исковых требований по взысканию пени он обязался передать чиновнику 10,5 миллионов рублей. Часть суммы — 5,5 млн рублей — была переведена через посредника под видом оплаты юридических услуг по фиктивному договору.
Материалы возбужденного против экс-директора уголовного дела направлены в Советский районный суд Уфы материалы в суд. Уголовные дела в отношении получателя взятки и посредника уже находятся на рассмотрении судебных инстанций для рассмотрения по существу.
— Уголовные дела в отношении получателя незаконного вознаграждения и посредника рассматриваются судом, — сообщает СК.
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