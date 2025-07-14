Бывшего директора «Треста жилищного хозяйства» осудят в Уфе за огромную взятку

По данным следствия, в период с марта по июнь 2023 года мужчина вступил в преступный сговор с руководителем подразделения ресурсоснабжающей организации. За незаконное снижение размера исковых требований по взысканию пени он обязался передать чиновнику 10,5 миллионов рублей. Часть суммы — 5,5 млн рублей — была переведена через посредника под видом оплаты юридических услуг по фиктивному договору.