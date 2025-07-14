Более 1,6 тыс. волонтеров БРСМ задействовали в ликвидации последствий урагана в Могилеве

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ помогают в ликвидации последствий урагана в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов.
«Коммунальные и экстренные службы работали в режиме чрезвычайной ситуации, однако последствия непогоды настолько велики, что пригодилась и помощь волонтеров. При Могилевском обкоме БРСМ был создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии, а также горячая линия, позвонить на которую можно по телефону 8 (222) 76−67−49», — рассказал Александр Лукьянов.
По его словам, на горячую линию поступило более 100 звонков с просьбой разрешить ситуации с последствиями стихии. Каждая заявка была удовлетворена, в большинстве звонки были связаны с оказанием содействия в уборке поваленных деревьев на автомобили и частные домовладения, завалов дорог и пешеходных дорожек.
«Особенно важно оказать помощь тем, кто сам не в силах справиться. К примеру, на горячую линию поступил звонок от пожилой жительницы Могилева Евгении Короткевич, которая является инвалидом II группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оперативная группа выехала по месту проживания и ликвидировала завалы внутри дворовой территории. А лучшая награда для волонтеров БРСМ — поступивший в последующем звонок на горячую линию со словами благодарности за оказанную помощь», — сказал Александр Лукьянов.
Всего в период ликвидации последствий стихии в работах приняли участие более 1,6 тыс. волонтеров, из них порядка 600 студентов и более 1 тыс. представителей работающей молодежи.
Основные работы завершены, восстановлена городская инфраструктура, однако волонтеры продолжают работать локально, в большинстве их силы сосредоточены на погрузке и отвозе древесных остатков. -0-