Более 1,6 тыс. волонтеров БРСМ задействовали в ликвидации последствий урагана в Могилеве

«Особенно важно оказать помощь тем, кто сам не в силах справиться. К примеру, на горячую линию поступил звонок от пожилой жительницы Могилева Евгении Короткевич, которая является инвалидом II группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оперативная группа выехала по месту проживания и ликвидировала завалы внутри дворовой территории. А лучшая награда для волонтеров БРСМ — поступивший в последующем звонок на горячую линию со словами благодарности за оказанную помощь», — сказал Александр Лукьянов.