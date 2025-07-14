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Аннулирован очередной штраф за якобы электоральную коррупцию: На этот раз правду отстоял настоятель Свято-Георгиевской церкви Кишинева

Штраф за электоральную коррупцию, выписанный Николаю Флоринскому — отменен.

Источник: Комсомольская правда

Аннулирован штраф, наложенный на настоятеля Свято-Георгиевской церкви Кишинева за якобы электоральную коррупцию.

Об этом в социальных сетях сообщила адвокат Алина Палий. Под прицел властей попадают даже священнослужители, на этот раз целью стал Николай Флоринский.

Справедливость восторжествовала.

Фото: соцсети Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Фото: соцсети.

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