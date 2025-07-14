БГУ зачислил целевиков на 36 специальностей

«Для абитуриентов работает личный кабинет. Ресурс позволяет поступающему пройти электронную регистрацию: заполнить анкету и заявление, загрузить фотографию. Электронный кабинет не заменяет подачу документов лично абитуриентом, а лишь позволяет им обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. До момента подачи документов ресурс является альтернативой предварительной регистрации: можно многократно менять данные и специальности, редактировать сведения и прочее. После приема документов кабинет выполняет только информационную функцию. В частности, на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах можно будет отслеживать подробную информацию о складывающемся конкурсе и текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении», — проинформировали в вузе.