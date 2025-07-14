БГУ зачислил целевиков на 36 специальностей

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет зачислил целевиков на 36 специальностей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.
Всего Белгосуниверситет зачислил 144 абитуриента-целевика. «Из них семь приняты по собеседованию на педагогические специальности: два медалиста и пять выпускников педагогических классов. Наибольшее количество абитуриентов приняты на правоведение — 31, таможенное дело — 18, математику — 11, русскую филологию — 9, журналистику — 10. Всего к вступительным испытаниям и участию в конкурсе было допущено 302 абитуриента», — рассказали в пресс-службе.
Заказчиками целевиков выступили ведущие государственные ведомства и организации, включая Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области, Комитет по образованию Мингорисполкома, Государственный таможенный комитет, главные управления образования регионов и другие.
«Для абитуриентов работает личный кабинет. Ресурс позволяет поступающему пройти электронную регистрацию: заполнить анкету и заявление, загрузить фотографию. Электронный кабинет не заменяет подачу документов лично абитуриентом, а лишь позволяет им обращаться сразу в секретариат своих факультетов, минуя общественную приемную комиссию. До момента подачи документов ресурс является альтернативой предварительной регистрации: можно многократно менять данные и специальности, редактировать сведения и прочее. После приема документов кабинет выполняет только информационную функцию. В частности, на протяжении всей приемной кампании в онлайн-режиме на персональных компьютерах, планшетах, смартфонах можно будет отслеживать подробную информацию о складывающемся конкурсе и текущем проходном балле на избранную специальность. По завершении приема в личном кабинете отображаются сведения о зачислении», — проинформировали в вузе.
В БГУ работает горячая телефонная линия приемной комиссии. Обратиться по вопросам поступления, подачи документов можно по номеру 8 (017) 209 50 85 с 9.00 до 18.00 с 12 июля по 3 августа без выходных. Также с вопросами можно обратиться в секретариат приемной комиссии БГУ. -0-