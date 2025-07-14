Это лакомство может убить вашего питомца! Ветеринар рассказал, чем кормить нельзя

В этом и проблема, что все думают, что польза в мясе. Есть много болезней, и даже я как врач-невролог сталкиваюсь с теми пациентами, которых кормили курочкой, бараниной. Они ломают себе позвоночники, трубчатые кости. У кота может быть вторичный гипертиреоз, то есть много фосфора, мало кальция, кости хрупкие и ломаются от минимального прыжка. Владельцы не все об этом знают, приходят на прием: «Нам не сказали». А тут уже можно инвалида сделать… Котенку два месяца, а он уже не ходит и на всю жизнь может остаться инвалидом, к примеру, не писать сам или не передвигаться.