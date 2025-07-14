Это лакомство может убить вашего питомца! Ветеринар рассказал, чем кормить нельзя

Почему животных лучше кормить промышленным кормом и чем опасны куриные косточки? Об этом и не только в новом выпуске проекта «Честный рассказ» рассказал ветеринарный врач-невролог, хирург Дмитрий Строк.
— «Собаке нужно есть мясо, потому что она собака». Коту — то же самое: «Нужно есть детское питание, особенно котятам, потому что он же как ребеночек у нас!» Владельцы, к сожалению, не понимают, что в дикой природе ест кот, что — собака, что — условный волк. Если мы берем животное, которое в дикой природе, оно поедает все: мясо, кости, кишечник (в нем есть витамины группы B). Никто там волку не вырезает филейную часть, понимаете?
В этом и проблема, что все думают, что польза в мясе. Есть много болезней, и даже я как врач-невролог сталкиваюсь с теми пациентами, которых кормили курочкой, бараниной. Они ломают себе позвоночники, трубчатые кости. У кота может быть вторичный гипертиреоз, то есть много фосфора, мало кальция, кости хрупкие и ломаются от минимального прыжка. Владельцы не все об этом знают, приходят на прием: «Нам не сказали». А тут уже можно инвалида сделать… Котенку два месяца, а он уже не ходит и на всю жизнь может остаться инвалидом, к примеру, не писать сам или не передвигаться.
Очень важна информация. На мой взгляд, ее очень мало доносится до владельцев. Становится лучше, 10 лет назад история была немножечко другая. Сейчас большинство владельцев, которые ко мне приходят, кормят промышленными кормами. Специализированными кормами для определенного вида животного, собаки или кошки. И это здорово, патологий меньше стало.
Могу рассказать, опять же, из своей специализации, что есть болезни у кошек и собак, которые могут вызывать судороги. То есть у животных может быть реакция на глютен или на белок, и она вызовет судороги. На раннем этапе я не могу дифференцировать, будет у этого животного приступ или нет. Но если собака ест мясо, у нее может быть неэпилептический приступ. Меняешь корм — судороги проходят.
Поэтому очень важно знать, на мой взгляд, что корм и вода сегодня — это идеальный вариант для кормления животных.
Куриные кости и шейки.
Пару недель назад была операция по извлечению инородного тела из желудка и кишечника. Там были куриные шейки. То есть их нельзя давать животным, они их не раскусывают, а глотают. Затем эти кости скапливаются или в желудке, или в кишечнике, вызывают проблемы, и это — срочная операция.
Я в соцсетях у себя размещаю это видео, и мне в комментариях пишут: «А можно одну дать? А две? А пять?» Нельзя ни одну, ни две, ни пять! Нельзя давать кости. Ни трубчатые куриные, которые ломаются и могут повредить кишечник и желудок, и это может привести к смерти животного. Ни шейки. Ни собакам, ни кошкам, это может привести к летальному исходу. Кажется, сделал доброе дело, дал шейки, они «безвредные». Но они не раскусываются, еще раз повторю, они глотаются целыми — неважно, сырые или вареные.
| Подготовлено по видео БЕЛТА. Скриншоты видео.
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