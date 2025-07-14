«Юный аграрий», «Поречанка» и другие. В Гродненской области трудится более 300 студотрядов

14 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 300 студотрядов и свыше 3 тыс. бойцов — как проходит трудовое лето на Гродненщине, корреспонденту БЕЛТА рассказали в областном комитете БРСМ.
«Студенческие отряды работают сегодня во всех районах области, — сообщила второй секретарь Гродненского обкома БРСМ Наталья Станюкевич. — Больше всего ребят трудятся в сельскохозяйственных отрядах — помогают аграриям в сборе овощей и ягод, прополке сельхозкультур. Такие отряды объединяют свыше 700 молодых людей. Так, отряд “Стимул” имени Героя Советского Союза Петра Климука пришел на помощь аграриям в горячую пору в КСУП “Совхоз “Большое Можейково” Щучинского района, “Юный аграрий” имени Героя Советского Союза А. Н. Авдеева — в КСУП “Гольшаны” Ошмянского района”.
С сегодняшнего дня отсчитывает рабочие дни известный в регионе сельхозотряд «Поречанка», который шесть раз становился победителем республиканского соревнования в своей номинации, а в прошлом году стал лучшим сельхозотрядом области. «Будем собирать урожай голубики в филиале “Поречанка” Гродненского мясокомбината, — поделилась командир отряда Божена Букейко. — В дождливые дни, когда ягоды не собираются, займемся прополкой клубники. После работы проводим комиссарские вечера, на одном из них расскажем о подвигах Героя Советского Союза капитана Николая Овчинникова, чье имя носит отряд. Его эскадрон во время освобождения Гродно в июле 1944 года захватил переправу через Неман, затем форсировал Августовский канал. Ухаживаем за братской могилой советских воинов в Поречье, проводим акцию “Чистый берег” на местном озере, помогаем поддерживать порядок на территории церкви в агрогородке».
В пятницу, 11 июля, приступили к работе на Гродненском консервном заводе участники трудового проекта «ВитаминКо», объединяющего пять отрядов.
Вторые по востребованности и популярности — сервисные отряды, отметила Наталья Станюкевич. Их задача — благоустройство территорий, уборка, покраска ограждений и другие работы, которые делают наши города и села более красивыми и ухоженными в Год благоустройства. Объединенные в сервисные отряды студенты помогают сейчас, когда стартовала массовая вступительная кампания, работникам приемных комиссий в вузах и ссузах. Всего в сервисных отрядах трудится свыше 600 юношей и девушек.
«Буквально несколько дней назад приступили к работе медицинские студотряды, — продолжила Наталья Станюкевич. — Четыре медотряда подставили плечо медикам в учреждениях Гродно, еще по одному — в Слонимской и Мостовской райбольницах. Студенты ГрГМУ в составе отряда “Синапс” отправились в Новополоцк, где стартовал республиканский проект “Медикус”.
Бойцы отрядов отправились из Гродненщины и в Россию. Уже возвращается с трудового десанта в детском лагере «Орленок» студотряд ГрГУ, а на смену ему отправляется следующий — из студентов ГрГУ и ГрГМУ, в лагерь «Морская волна».-0-