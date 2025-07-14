«Юный аграрий», «Поречанка» и другие. В Гродненской области трудится более 300 студотрядов

С сегодняшнего дня отсчитывает рабочие дни известный в регионе сельхозотряд «Поречанка», который шесть раз становился победителем республиканского соревнования в своей номинации, а в прошлом году стал лучшим сельхозотрядом области. «Будем собирать урожай голубики в филиале “Поречанка” Гродненского мясокомбината, — поделилась командир отряда Божена Букейко. — В дождливые дни, когда ягоды не собираются, займемся прополкой клубники. После работы проводим комиссарские вечера, на одном из них расскажем о подвигах Героя Советского Союза капитана Николая Овчинникова, чье имя носит отряд. Его эскадрон во время освобождения Гродно в июле 1944 года захватил переправу через Неман, затем форсировал Августовский канал. Ухаживаем за братской могилой советских воинов в Поречье, проводим акцию “Чистый берег” на местном озере, помогаем поддерживать порядок на территории церкви в агрогородке».