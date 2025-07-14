В Новочеркасске осудили мужчину, который убил знакомого

Новочеркасский городской суд огласил приговор по делу в отношении 39-летнего мужчины. Дончанина обвиняли в убийстве знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области.
По версии следствия, в марте этого года житель Новочеркасска находился с приятелем в квартире, когда между ними возник конфликт. В пылу ссоры подозреваемый нанес своему товарищу удар в область шеи. От полученных повреждений друг скончался на месте.
— С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к семи годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в надзорном ведомстве.