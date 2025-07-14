Комбайнер из Речицкого района первым в регионе намолотил тысячу тонн зерна

По доброй традиции передовика чествовали прямо в поле. Комбайнера-тысячника поздравили и поблагодарили за труд первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий, руководство района и хозяйства, профсоюзные лидеры. «Труд этот очень тяжелый, но такой нужный стране. Желаю тысячнику и его коллегам намолотить по три тысячи тонн за сезон», — отметил Дмитрий Петрожицкий.