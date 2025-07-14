Комбайнер из Речицкого района первым в регионе намолотил тысячу тонн зерна

14 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Комбайнер из Речицкого района первым в регионе намолотил заветную тысячу тонн зерна, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.
Первым в юго-восточной области тысячу тонн намолотил комбайнер Евгений Кабик из хозяйства «Агрокомбинат “Холмеч” Речицкого района. Этот заветный рубеж для работников страды на экваторе лета он преодолел на комбайне GS12A1, бункер которого с утра до вечера наполнялся золотом озимого ячменя.
По доброй традиции передовика чествовали прямо в поле. Комбайнера-тысячника поздравили и поблагодарили за труд первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Петрожицкий, руководство района и хозяйства, профсоюзные лидеры. «Труд этот очень тяжелый, но такой нужный стране. Желаю тысячнику и его коллегам намолотить по три тысячи тонн за сезон», — отметил Дмитрий Петрожицкий.
Как рассказал комбайнер, это его пятая жатва. И этим жарким июлем тысячную тонну намолотил быстро. Евгений Кабик уверен, что заслуга в этом — всей команды хозяйства. Ощущалась и поддержка помощников, оперативно сработали водители на отвозке, а также весь коллектив агрокомбината. -0-