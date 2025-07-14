Губернатор Санкт-Петербурга: без взаимодействия на региональном уровне интеграция невозможна

По его словам, сегодня во время встречи много внимания было уделено молодежной политике. «Наша задача прежде всего — защитить нашу молодежь, наше подрастающее поколение от управления сознанием извне. Это один из главных вопросов. Потому что сегодня интернет и многие технологии работают на то, чтобы такого патриотизма, который сегодня есть в Республике Беларусь, да и в нашей стране, не было. Мы знаем, как наши недруги работают. Наша задача — воспитать патриотическое поколение, которое бы действительно защищало наследие своих дедов, отцов, своих предков, знало бы свою историю, защищало бы культурные ценности, — отметил губернатор. — А для того, чтобы это происходило, нужно, чтобы происходили процессы интеграции, о чем говорил Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко. Нужно интегрировать в промышленность культуру, спорт, молодежную политику, здравоохранение. И без взаимодействия на региональном уровне это очень сложно». И в этом процессе должны быть задействованы все: органы государственной власти, местного самоуправления, молодежные организации, дополнил Александр Беглов. -0-