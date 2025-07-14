Болезнь, а не слабость: как лечат зависимость от рецептурных препаратов

Практикующие врачи-психиатры нередко сталкиваются с ситуацией осознанной лекарственной зависимости — когда пациенты целенаправленно посещают доктора и выпрашивают рецепты на сильнодействующие психотропные препараты, принимая их с целью получить удовольствие и испытать «одурманивающий» эффект. Что делать, если человек зависим от рецептурных препаратов, «Вечерней Москве» рассказал ведущий психиатр клиники «Аксона» Эдуард Холодов.
Как появляется зависимость от лекарств.
В подобных случаях зависимость от лекарственных препаратов ничем не отличается от наркомании — такое состояние лечится специально разработанными наркологическими программами, включающими длительную реабилитацию, отметил врач.
Однако многие пациенты вынуждены принимать определенные рецептурные препараты и психотропные вещества для лечения психиатрических расстройств, добавил Холодов, и после длительного их приема не могут отказаться от привычной дозы препарата.
— Такое случается с одной стороны при неправильно выбранной тактике лечения, попустительстве и даже халатности врача — специалиста, который выписывает сильнодействующий препарат без веских на то показаний. С другой стороны, такая ситуация может возникнуть при бесконтрольном приеме этих препаратов самими пациентами, — пояснил собеседник «ВМ».
В психофармакологии есть несколько групп лекарственных препаратов, которые вызывают зависимость, схожую с наркотической, рассказал Холодов. Это прежде всего:
обезболивающие, транквилизаторы, анксиолитики, антидепрессанты, снотворные.
Пациент, страдающий каким-либо тревожным расстройством, начинает принимать такие препараты все чаще и чаще, потому что прекрасно знает об успокаивающем и умиротворяющем эффекте транквилизаторов. Он начинает принимать все большие и большие дозы препаратов, пока не возникнет привыкание — повышается толерантность и формируется настоящая наркотическая зависимость, подчеркнул врач.
О каких психических заболеваниях врачи обязаны докладывать полиции.
— Могу привести довольно яркий пример развития лекарственной зависимости, показанный в американском сериале «Побег из тюрьмы», где присутствует сюжетная линия Александра Махоуэна — агента ФБР, который при очень стрессовой работе регулярно принимает транквилизаторы, скорее всего, бензодиазепинового ряда (вероятно, алпразолам или лоразепам). Таблетками он нейтрализует постоянную тревогу, ежедневный стресс, страх, ответственность за сложную работу. При этом в фильме четко показана ежедневная необходимость Александра повышать суточные и разовые дозы препарата. Когда Александр Махоуэн сам попадает в тюрьму и лишается необходимого для него лекарства, у него начинается тяжелая абстиненция, по своей тяжести напоминающая «героиновую ломку» с психотической симптоматикой, — рассказал психиатр.
Принципы терапии при лекарственной зависимости.
Врач-психиатр также рассказал об этапах лечения лекарственной зависимости.
Индивидуальный подход.
Не существует универсальной схемы лечения — каждый случай зависимости уникален. Врачи анализируют не только препарат, но и личность пациента, его историю болезни и социальные условия.
Постепенная отмена препарата.
Резкий отказ опасен — синдром отмены может спровоцировать тяжелые осложнения, вплоть до судорог или психоза. Психиатры используют метод плавного снижения дозы или заместительной терапии.
Комплексная детоксикация.
Очищение организма — лишь первый этап. Важно купировать не только физические симптомы, но и психологическую тягу, иначе риск рецидива превышает 80 процентов.
Психотерапия как основа долгосрочной ремиссии.
Когнитивно-поведенческая терапия, мотивационные интервью и группы поддержки помогают пациенту перестроить мышление. Без этого даже после детокса человек вернется к таблеткам при первом стрессе.
Поддержка семьи.
Родные часто не понимают, что зависимость — это болезнь, а не слабость. Врачи обучают близких правильной коммуникации, чтобы избежать стигматизации и создать здоровую среду для восстановления.
Реабилитация и профилактика срывов.
Психиатры сопровождают пациента минимум год после основного курса — корректируют терапию, контролируют состояние. Зависимость — хроническое заболевание, и ремиссия требует постоянной работы.
— Лекарственная зависимость — это не привычка, а болезнь, разрушающая и тело, и психику. Современное лечение требует сочетания медикаментозных и психологических методов. Важно помнить: без профессиональной помощи шансы справиться самостоятельно близки к нулю. Если вы или ваш близкий столкнулись с этой проблемой, обращайтесь к специалистам как можно раньше, — заключил Холодов.
Ранее Эдуард Холодов рассказал «Вечерней Москве», как психическое состояние человека влияет на его физическую активность и соматическое благополучие.