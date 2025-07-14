Болезнь, а не слабость: как лечат зависимость от рецептурных препаратов

— Могу привести довольно яркий пример развития лекарственной зависимости, показанный в американском сериале «Побег из тюрьмы», где присутствует сюжетная линия Александра Махоуэна — агента ФБР, который при очень стрессовой работе регулярно принимает транквилизаторы, скорее всего, бензодиазепинового ряда (вероятно, алпразолам или лоразепам). Таблетками он нейтрализует постоянную тревогу, ежедневный стресс, страх, ответственность за сложную работу. При этом в фильме четко показана ежедневная необходимость Александра повышать суточные и разовые дозы препарата. Когда Александр Махоуэн сам попадает в тюрьму и лишается необходимого для него лекарства, у него начинается тяжелая абстиненция, по своей тяжести напоминающая «героиновую ломку» с психотической симптоматикой, — рассказал психиатр.