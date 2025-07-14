Стоматолог предупредила об опасности самостоятельного отбеливания зубов

Самостоятельное отбеливание зубов может закончиться серьезными проблемами, предупредила стоматолог Татьяна Кудряшина. По ее словам, россияне все чаще покупают материалы для лечения зубов на маркетплейсах и проводят процедуры дома, не понимая, что могут себе навредить. Об этом пишет NEWS.ru.