Стоматолог предупредила об опасности самостоятельного отбеливания зубов

Самостоятельное отбеливание зубов может закончиться серьезными проблемами, предупредила стоматолог Татьяна Кудряшина. По ее словам, россияне все чаще покупают материалы для лечения зубов на маркетплейсах и проводят процедуры дома, не понимая, что могут себе навредить. Об этом пишет NEWS.ru.
— Надо понимать, что даже отбеливание рискует оказаться крайне опасной процедурой. Вполне можно остаться без эмали, восстановить ее будет крайне сложно. Любые такие вмешательства должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами, — объяснила специалист.
Врач отметила, что все чаще сталкивается с пациентами, которые пытаются лечить зубы самостоятельно. Одна из ее пациенток довела воспаление до критического состояния из-за страха идти к стоматологу. Кудряшина призвала не рисковать здоровьем ради сомнительной экономии.
Ранее стоматолог Владимир Садовский обращал внимание на опасность временных пломб, которые продаются на маркетплейсах. По его словам, от подобного лечения можно ожидать воспаление, повреждение десен, нарушение прикуса и другие серьезные проблемы.