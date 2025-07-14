Инфекционист назвал передающиеся через рукопожатие опасные болезни

При этом российские специалисты разработали экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь, который передается через укусы клещей. Роспотребнадзор уточнил, что вирус впервые обнаружили в Китае в 2013 году, а позже случаи заражения начали регистрировать и в России — как в европейской, так и в азиатской части страны. Новый тест поможет быстрее диагностировать эту инфекцию у людей, пострадавших от клещей, сообщает «Царьград».