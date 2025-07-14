Инфекционист назвал передающиеся через рукопожатие опасные болезни

Врач-инфекционист Владимир Неронов объяснил в беседе с Lenta.ru, что руки человека являются основным источником распространения инфекций. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80% всех инфекционных заболеваний передаются через грязные руки. При этом многие люди не осознают, насколько это опасно.
Неронов отметил, что через немытые руки можно заразиться гепатитом А, который поражает печень, а также кишечными инфекциями, такими как сальмонеллез, дизентерия, ротавирус и норовирус. Кроме того, через руки передаются грипп, ОРВИ, коронавирус, а также стафилококковые и стрептококковые инфекции.
Роспотребнадзор сообщил, что в этом году в России раньше обычного начался рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Уже с середины мая фиксируется увеличение случаев, а пик ожидается в июле-августе. В связи с этим региональным отделениям ведомства поручено усилить меры профилактики, особенно в детских садах и летних лагерях. Об этом пишет RT.
При этом российские специалисты разработали экспресс-тест для выявления вируса Цзинмэнь, который передается через укусы клещей. Роспотребнадзор уточнил, что вирус впервые обнаружили в Китае в 2013 году, а позже случаи заражения начали регистрировать и в России — как в европейской, так и в азиатской части страны. Новый тест поможет быстрее диагностировать эту инфекцию у людей, пострадавших от клещей, сообщает «Царьград».