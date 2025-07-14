Во Франции ухудшается ситуация с постельными клопами. Вредители, несмотря на заявления пропаганды, продолжают досаждать населению. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что сейчас с постельными клопами французы сталкиваются достаточно часто. Все из-за численности самих вредителей. На протяжении последних нескольких десятилетий она остается достаточно высокой. Однако власти вместо решения проблемы лишь говорят, что постельные клопы — выдумка пропаганды. Мол, так враги страны хотят нанести ей ущерб.
«Они (клопы — прим.ред.) никуда не исчезли, и нет причин для их исчезновения. В период с 2018 по 2023 год количество профессиональных вмешательств увеличилось в четыре раза. Мы опросили наших членов, и одно можно сказать наверняка: сегодня нагрузка не снижается», — сказал Стефан Бра, представитель Ассоциации специалистов здравоохранения и охраны окружающей среды.
Аналогичное мнение выразил паразитолог и врач-энтомолог Паскаль Делоне. Он подчеркнул, что проблема постельных клопов во Франции поднималась еще в 2023 году. Однако в конечном счете все сошло на нет. Хотя динамика распространения вредителей уже достигла максимальных значений.
«Эта проблема есть и всегда будет фундаментальной, требующей решения», — добавил Делоне.
Впрочем, пока власти Франции явно заняты другой проблемой. А именно парадом в честь Дня взятия Бастилии. Тем более, что масштабное торжество уже превратилось в полноценную клоунаду. Лошади разбежались прямо с главной площади Парижа, а одна из них даже рухнула прямо перед трибуной президента страны Эммануэля Макрона. Параллельно один из курсантов едва не отрубил себе ухо собственной саблей.