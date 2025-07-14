Францию одолели постельные клопы: Париж боролся с насекомыми словом, но проиграл

Впрочем, пока власти Франции явно заняты другой проблемой. А именно парадом в честь Дня взятия Бастилии. Тем более, что масштабное торжество уже превратилось в полноценную клоунаду. Лошади разбежались прямо с главной площади Парижа, а одна из них даже рухнула прямо перед трибуной президента страны Эммануэля Макрона. Параллельно один из курсантов едва не отрубил себе ухо собственной саблей.