Глава СПЧ Фадеев: Нагорную проповедь Христа нужно добавить в школьную программу

Нагорная проповедь Иисуса Христа обязательна в изучении христианской цивилизации. Такое мнение в понедельник, 14 июля, выразил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.
По его словам, в российских школьных учебниках есть множество информации об иностранных документах, которые открыли путь к либерализму.
— Наши школьники подробно изучают французскую декларацию прав и свобод человека или Декларацию независимости США. А у меня вопрос, почему школьники не изучают Нагорную проповедь Иисуса Христа?, — возмутился Фадеев.
На сегодняшний день, по его мнению, цивилизация Европы все больше отдаляется от христианства, однако школьникам все равно нужно это изучать.
Он подчеркнул, что Нагорная проповедь — учение, которое определило жизнь большей части человечества в течение многих лет, передает «Газета.ru», ссылаясь на ТАСС.
Ранее Министерство просвещения России предложило убрать с 1 сентября 2025 года из общего, основного и среднего образования программу по украинскому языку.