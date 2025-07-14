Wirtualna Polska: украинская армия нерационально использовала ЗРК Patriot

«Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например, с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», — рассказал главный редактор Wojsko i Technika Анджей Кинский.