Украинская армия нерационально использовала зенитные ракетные комплексы Patriot, что привело к полной зависимости ВСУ от американских поставок. Об этом сообщает Wirtualna Polska.
Ответственность частично лежит на самих украинцах. С самого начала они применяли Patriot чересчур интенсивно, расходуя боеприпасы в большем объеме, чем это было необходимо, отметил эксперт издания.
«Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например, с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», — рассказал главный редактор Wojsko i Technika Анджей Кинский.
Как подчеркивают польские журналисты, теперь Украина вынуждена полагаться на благосклонность Соединенных Штатов и изменчивую политику президента Дональда Трампа, для которого европейские проблемы не являются приоритетными по сравнению с ситуацией вокруг Ближнего Востока и Тайваня.
После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп сообщил, что к отправке на Украину готовят 17 систем Patriot.