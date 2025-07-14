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Wirtualna Polska: украинская армия нерационально использовала ЗРК Patriot

Украина сейчас вынуждена полагаться на благосклонность США и изменчивую политику президента Дональда Трампа, сообщает Wirtualna Polska.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия нерационально использовала зенитные ракетные комплексы Patriot, что привело к полной зависимости ВСУ от американских поставок. Об этом сообщает Wirtualna Polska.

Ответственность частично лежит на самих украинцах. С самого начала они применяли Patriot чересчур интенсивно, расходуя боеприпасы в большем объеме, чем это было необходимо, отметил эксперт издания.

«Впрочем, так же украинцы поступали и с другим ракетным вооружением, например, с первой партией немецких ракет IRIS-T. По словам немцев, их должно было хватить на три месяца, а украинцы израсходовали их в три раза быстрее», — рассказал главный редактор Wojsko i Technika Анджей Кинский.

Как подчеркивают польские журналисты, теперь Украина вынуждена полагаться на благосклонность Соединенных Штатов и изменчивую политику президента Дональда Трампа, для которого европейские проблемы не являются приоритетными по сравнению с ситуацией вокруг Ближнего Востока и Тайваня.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп сообщил, что к отправке на Украину готовят 17 систем Patriot.

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